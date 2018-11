Travolta e uccisa mentre va in trattoria con l'amica. Investitore positivo all'alcoltest

Un’auto che non si ferma, due donne che attraversano la strada a braccetto dirette alla trattoria Al Sole, per un tranquillo venerdì sera. E invece la tragedia. È accaduto ieri sera verso le 20,15 in via Rizzera, poco fuori dal centro, in direzione Ceneda nel Trevigiano. Una donna di 69 anni, Letizia Sperti domiciliata in Alpago, è morta qualche minuto dopo l’impatto: inutile il tentativo di rianimarla sul posto con un massaggio cardiaco, inutile l’intubazione e la corsa al pronto soccorso a Conegliano.



Ferita l’amica, A.R di 61 anni, anche lei residente in Alpago e portata in ospedale aVittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem e i Carabinieri per i rilievi. A guidare l’auto incriminata, una Jeep Compass, un 46enne di Vittorio Veneto (risultato positivo all'alcol test e arrestato per omicidio stradale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA