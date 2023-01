Incidente dopo una serata in discoteca, muore Anna Teresa: aveva 21 anni

Morta a 21 anni in un incidente stradale la notte del 7 gennaio. Anna Teresa Ciccone, originaria di Nola, stava tornando a casa dopo una serata in discoteca. Con lei un'amica di 20 anni, seduta sul sedile passeggero. Lo schianto è stato fatale solo alla prima, mentre l'altra ragazza è ricoverata, ma non in pericolo di vita.

L'incidente nel napoletano

Anna Teresa Ciccone era alla guida della sua Fiat 500. I carabinieri, allertati da alcuni automobilisti transitati dopo l'incidente, stanno svolgendo le indagini per chiarire dinamica di quanto successo. Secondo i primi riscontri, la giovane vittima si è scontrata violentemente contro il muro di cinta della strava che stava percorrendo, nel comune di Ottaviano. Da chiarire i motivi dell'incidente e se ci siano altre vetture coinvolte. Le due ragazze sono state portate d'urgenza all'ospedale di Sarno, ma la 21enne non ce l'ha fatta.