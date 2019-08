Morta in un incidente la donna più veloce del mondo. Jessi tentava un nuovo record

di Ida Di Grazia

Tragico lutto nel mondo dei motori.nell'Alvord Desert in Oregon, mentreLa pilota automobilistica e popolare conduttrice televisiva americana stava tentando di superare il limite di 767 Km/h da lei stesso stabilito nel 2016.Jessi Combs, la donna piu' veloce del mondo su quattro ruote, aveva 36 anni ed era un volto noto tra gli appassionati di motore. Dal 2005 al 2009 era stata la conduttrice del reality show 'Xtreme off-road 4x4' programma in cui gli ospiti insegnavano come modificare i veicoli per aumentarne le prestazioni. Aveva realizzato oltre 90 episodi in 4 anni.Jessie Combs da pilota professionista ha partecipato a numerosi eventi ottenendo diversi successifacendole guadagnare il soprannome "Queen of Hammers" (Regina delle Hammers). Pochi giorni fa aveva postato una foto con il Jet-Car con cui si preparava per battere il suo ultimo record tentando di superare il limite di 767 Km/h da lei stesso stabilito nel 2016 a bordo della sua jet-car, in pratica un caccia supersonico F-104 modificato, al quale erano state tolte le ali e applicate delle ruote speciali in grado di farlo correre ad altissima velocità. A confermare la morte Terry Madden, membro della squadra di Combs.