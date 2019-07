Giulia, studentessa di 23 anni, trovata morta in strada: è giallo

Giulia, studentessa di 23 anni, è stata trovata morta sabato a terra a Valdalgno, in provincia di Vicenza, in via dello Sport, dietro il palazzetto dello sport.A dare l'allarme sonostati i passanti: è giallo sul decesso della 23enne, studentessa valdagnese stroncata da un arresto cardiaco. Il pm e Gianni Pipeschi ha aperto un fascicolo.Fra poche ore sarà eseguita l’autopsia sul corpo della giovane per far chiarezza su una vicenda che presenta molti aspetti oscuri.Da capire dove aveva trascorso la serata di venerdì e con chi.I carabinieri non escludono alcuna pista.