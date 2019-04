Morta durante il gioco erotico a 22 anni, la versione del fidanzato non convince

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbe, ma l'ipotesi non convince le autorità. Anna Florence Reed , la 22enne britannica trovata senza vita nella vasca di un hotel d, sarebbe stata durante un gioco erotico . Almeno queste sono state le prime ipotesi e dichiarazioni, ma non convincono le autorità svizzere che stanno indagando sul caso.Le cose potrebbero complicarsi per il compagno di lei: se da una parte l'autopsia parla di morte per soffocamento e individua microfratture alle ossa di busto e braccia, che potrebbero essere compatibili con il boundage, le testimonianze dei vicini di camera fanno pensare a un violento litigio tra la coppia prima dell'allarme. Il 29enne Petra Canonica Alexakis è stato accusato per omicidio intenzionale, subordinatamente colposo, dopo aver confessato di aver sottoposto la giovane inglese alla pratica sessuale dello shibari, una forma di bondage giapponese che consiste nella costrizione fisica del partner mediante corde.Le testimonianze dall'albergo però insospettiscono e a non credere a questa tesi è anche la famiglia di Anna, che chiede che venga fatta chiarezza sul caso. Sebbene la teoria del gioco erotico andato male sia quella più avvalorata, le stesse autorità hanno ammesso che non escludono nulla.