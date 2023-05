Muore un'ora prima del funerale di sua mamma. Il dramma di Maria Cristina, volontaria che aiutava i disabili: «Era un'anima rara»

Un destino crudele. Morire un'ora prima del funerale della propria mamma. Maria Cristina non è riuscita a salutare la donna che le ha dato la vita, Enrica Pedinazzi, scomparsa all'età di 83 anni un giorno prima di leti. Non è deceduta per il dolore, ma la 59enne di Lodi, stava affrontando da mesi una malattia incurabile, che l'ha portata via poco prima delle esequie dell'anziana mamma.

Chi era Maria Cristina Buttignoni

Maria Cristina Buttignoni era molto nota in città, racconta il Cittadino di Lodi, per il grande impegno in qualità di coordinatrice e responsabile del centro diurno disabili della Fondazione Stefano ed Angela Danelli. Una vita al servizio degli altri, della comunità, anche come attivista per Amnesty International.

Una coincidenza tragica, la scomparsa delle due donne, mamma e figlia.

Cristina, nonostante le sue condizioni, avrebbe partecipato al saluto alla mamma, non ha potuto ed ora la città si stringe intorno alla sua famiglia, per dirle addio al Duomo di Lodi. Tantissimi i messaggi social per la donna: «Al mio cuore e alla mia Anima mancherà tanto, aveva ancora molto da donare a persone come me. Era un'anima rara», è uno dei tanti messaggi scritti sui social.