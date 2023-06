Trovata morta nel canale Brentella a Volpago. Dirce è uscita di casa mentre la badante era in doccia. La figlia: «Siamo sconvolti»

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) - Senza vita nel canale Brentella, Dirce Girardi è stata trovata così, nella tarda serata di ieri, 3 giugno, dopo ore di assenza dalla propria abitazione. E' uscita dalla porta approfittando della manciata di minuti che la badante (che la seguiva da ormai quattro anni) ci ha impiegato per farsi una doccia. Quando è uscita dal bagno, la 91enne non c'era più. Ma la preoccupazione è arrivata solo successivamente. Dirce infatti, qualche volta, usciva da sola per andare a scambiare qualche parola con i vicini di casa. E non vedendola, la badante, ha subito pensato che anche questa volta fosse andata così. Con il passare delle ore però, l'apprensione è salita.

Le ricerche disperate

Dopo qualche ora, non vedendola rincasare, la badante ha iniziato a preoccuparsi e ha dato il via alla catena di soccorsi "fai da te" con telefonate alle persone vicine e a chi conosceva la signora Dirce. Nel mentre, alcuni passanti hanno trovato il corpo di una donna in via Fra Giocondo, a Volpago del Montello, in una chiusa del canale Brentella. Lì, nella tarda serata di ieri, 3 giugno, sono intervenuti anche i Carabinieri. Non è ancora chiaro come la 91enne sia finita nel canale ma i primi accertamenti escludono la morte violenta. La salma della donna si trova ora nell'obitorio di Montebelluna, su disposizione dell'autorità giudiziaria, per una ispezione cadaverica che ne accerterà le cause del decesso.

Domani mattina verrà decisa la data dell'ultimo saluto.

Il racconto della badante

In casa di Dirce Girardi, la badante Mariana Antoniu è avvolta dalla tristezza di quell'abitazione che fino al giorno prima condivideva con la 91enne e che oggi è un po' più vuota.

Ammette subito con la voce rotta - Era una signora allegra e io nel mio ruolo cercavo di portarle spensieratezza. Come tutti, anche lei aveva alti e bassi ma era una donna di grande volontà e grinta. Le piaceva molto camminare, curare le sue piante. Aveva un vero e proprio pollice verde. Era educata e molto gentile anche con i vicini di casa». Poi ripercorre quegli ultimi istanti: «Io sono andata a fare la doccia e lei è uscita di casa - spiega - Sapevo che andava a trovare i vicini ogni tanto quindi non mi sono preoccupata subito. Poi sono però passate le ore e ho iniziato a chiamare un po' di conoscenti ma il finale è stato quello che è stato, il più brutto, terribile. Non ce l'aspettavamo. Siamo sconvolti - ripete - tutti sconvolti».

Il ricordo della famiglia

Dolore che passa anche attraverso le parole di Teresa Tommasel, figlia insieme a Loretta della signora Dirce. «Una cosa che non ci immaginavamo - ammette tra le lacrime - Eravamo tutti i giorni da lei. E' stata davvero dura vederla così, non ci sono parole. Una brutta perdita». Poi ricorda la mamma: «Era una donna molto combattiva e forte - sottolinea - Le piaceva curare tutto, se stessa, la casa, il giardino, tutto. Era creativa». Dirce Girardi lascia anche due nipoti: Linda di 32 anni ed Andrea di 20. «E' sempre stata molto presente per i suoi due nipoti - spiega la figlia - Per Linda è stata una seconda mamma mentre Andrea abita un po' più lontano ma anche per lui c'era sempre».