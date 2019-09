Morso alla testa durante la partita di calcio, dente incastrato nel cuoio capelluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viene, ma ilo. Un ragazzo didi São Bernardo, Setúbal, in Portogallo, è stato costretto ad operarsi dopo un singolare infortunio durante una partita di calcio. L'adolescente è stato morso da un avversario, durante il match, un gesto deplorevole, condannato dall'arbitro, che però era stato considerato superato poche ore dopo.Cinque giorni dopo l'aggressione però il 14enne lamentava un forte mal di testa. I medici hanno somministrato un antibiotico e disinfettato la ferita, ma nulla sembrava dare benefici, così è stata fatta una radiografia che ha mostrato qualcosa che nessuno avrebbe mai creduto possibile: il dente dell'avversario si era conficcato nel cranio dando origine e una brutta infezione.Oltre al mal di testa il giovane aveva accusato febbre e debolezza, ma si era data la colpa all'infezione della ferita. Dopo l'attacco è stato subito portato in ospedale dove i medici hanno messo 5 punti di sutura, senza però pensare che potesse esserci altro conficcato nel cranio. Dopo la radiografia però è stato ricoverato e sottoposto a un intervento per estrarre il dente. Oggi il giovane calciatore sta bene, dopo due giorni dall'intervento era già stato dimesso.