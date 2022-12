Incendio nella lavanderia self-service Il Delfino: i vigili di Cattolica intervengono per salvare l'appartamento confinante

MORCIANO - Poco dopo le 13 di oggi 27 dicembre, in via Ugo Foscolo 8 a Morciano, si è sviluppato un incendio per cause ancora da accertare, all'interno della lavanderia self-service Il Delfino.

L'intervento

L'immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Cattolica ha fatto sì che l'incendio non si propagasse all'appartamento sovrastante. Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Morciano di Romagna.