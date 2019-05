Scompare il portafoglio coinquilino lo accoltella morto a 28 anni

Un egiziano di 28 anni è morto a Monza dopo essere stato accoltellato, due giorni fa, dal suo coinquilino con cui divideva un appartamento: l'aggressione è avvenuta martedì, il 28enne non ce l'ha fatta dopo 24 ore di lotta tra la vita e la morte e dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale San Gerardo.







Il 29enne responsabile dell'aggressione è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, intervenuti dopo l'allarme da parte di un terzo giovane che viveva con loro. La vittima è stata accoltellata al volto e alla testa: il coinquilino è ora accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi.





L’omicidio è avvenuto in un appartamento in via Calatafimi: tra i due è scoppiata una lite a causa di un cellulare o di un portafogli che uno dei due egiziani avrebbe sottratto all’altro. Una furia incontrollata, le coltellate al viso che sono risultate poi fatali al 28enne: all’arrivo dei carabinieri il connazionale aveva ripulito il coltello dal sangue del rivale, per poi riporlo nel cassetto.

