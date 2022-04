Ragazzo di 24 anni uccide la madre di botte e chiama i carabinieri

Omicidio in Brianza. Una donna di 58 anni è stata uccisa a calci e pugni dal figlio di 24 anni, al culmine di una lite, questa mattina ad Aicurzio, (Monza). A quanto emerso è stato lo stesso omicida a telefonare al 112 e confessare il delitto. Sul posto sono al lavoro i carabinieri e il Nucleo Rilievi Scientifici del Comando Provinciale di Monza. Madre e figlio vivevano insieme, mentre secondo la testimonianza di alcuni vicini, il marito della donna era morto da tempo. Il giovane ora in custodia per essere sentito dagli inquirenti.

