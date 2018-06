Clienti del bar sotto casa troppo rumorosi: dal balcone lancia bottiglia di candeggina

Due donne incinte e altri avventori di un bar di Muggiò (Monza) sono stati colpiti in volto e sui vestiti da una pioggia di candeggina lanciata da una finestra, la notte scorsa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Desio ( Monza) intervenuti sul posto, qualcuno, probabilmente infastidito dalla presenza di numerose persone sedute al bar, ha aperto la finestra e ha rovesciato sui presenti una confezione da tre litri di candeggina lanciando poi la bottiglia.



Per precauzione le due donne in stato di gravidanza sono state visitate in pronto soccorso. Qualora qualcuno dei presenti dovesse riportare conseguenze fisiche, il responsabile - ancora da identificare - sarà denunciato.

