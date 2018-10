A piedi di notte dopo l'alcoltest: due amici vengono travolti e uccisi. Si cerca altra vittima

Due persone sono state travolte e uccise la notte scorsa da un'auto mentre percorrevano a piedi la Strada provinciale 2 nei pressi di Bellusco, in provincia di. Dalle prime informazioni pare che le vittime, due amici di 33 e 38 anni che erano con altre persone, fossero state fermate poco prima per l'e avessero ripreso il cammino sulla provinciale a piedi dopo il controllo. L'allarme ai soccorritori è arrivato intorno alle 3.45.Vigili del fuoco e carabinieri stanno ancora cercando in zona una terza persona che potrebbe essere stata investita. Alla guida della vettura che ha travolto le vittime una ragazza di 21 anni che è stata soccorsa in stato di choc. Indagano i carabinieri di Vimercate.