Montesilvano choc, morta la piccola Jasmine: aveva solo 4 anni

Montesilvano choc: si è spenta a soli 4 anni la bellissima Jasmine Chaqiq, affetta da male incurabile. La piccola abitava con i genitori Orazio e Selenia nel quartiere di Villa Carmine, dove frequentava la scuola materna. La notizia del decesso ha rattristato tante famiglie e soprattutto le piccole compagne di scuola, dove resterà vuoto il banco della piccola. «Era bellissima - commenta una mamma - e sempre disponibile al gioco. La sua morte ci ha sconvolte e pensiamo al dolore che sta provando Selenia. Oggi alle 15 la piccola bara bianca, proveniente dalla Casa funeraria Mambella, entrerà nella chiesa grande di Villa Carmine e saremo in tanti ad esprimere tutto il nostro cordoglio ai genitori. Per noi sarà un altro angioletto che volerà in cielo». Distrutto dal dolore anche il nonno, che ha avuto la forza di organizzare i funerali.

Ultimo aggiornamento: 13:26

