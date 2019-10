I carabinieri suonano per arrestarlo: lui armato usa il figlio come scudo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTESILVANO - I carabinieri suonano a casa per arrestarlo e lui impugna la pistola e la punta contro i militari. Quando ha capito che sarebbe finito in carcere , ha usato il figlio piccolo come scudo e ha tentato la fuga dalla finestra ma è stato bloccato e portato in caserma. È successo questa mattina a Montesilvano , alle porte di Pescara , dove un uomo, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione, doveva essere arrestato in base a un ordine di custodia cautelare in carcere.Questa mattina, all'esecuzione del provvedimento, i militari hanno dovuto fronteggiare l'uomo che aveva in casa unavera e non ha esitato a puntarla contro di loro. E solo il saper operare dei militari ha scongiurato il peggio. L'uomo, dopo aver usato ilcome scudo , è stato tratto in arresto. Recuperata la pistola e 500 grammi di marijuana, un casa c'erano 500 euro in contanti.