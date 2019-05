Figlia di 19 anni accoltella e uccide il padre dopo una lite. «L'uomo era violento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a Monterotondo Scalo, vicino Roma . La figlia si trova nella caserma dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, la sua posizione è al vaglio del magistrato della Procura della Repubblica di Tivoli.. Ex pugile, la vittima si chiamava, ed era già noto alle forze dell'ordine per atteggiamenti violenti nei confronti dei famigliari. Secondo quanto appreso l'uomo sarebbe tornato in casa questa notte e avrebbe aggredito la famiglia. A quel punto, durante la lite, la coltellata da parte della figlia.