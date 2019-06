Tragedia in casa a Montegaldella Donna uccisa con una coltellata Due uomini feriti gravemente

di Luca Pozza

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGALDELLA - Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in un'abitazione ain via Vespucci. Secondo le prime informazioniSan Bortolo perchéal punto che potrebbe essere operato d'urgenza in questi minuti.Sul posto del fatto di sangue i carabinieri della stazione di Longare, poi raggiunti dai colleghi del nucleo operativo di Vicenza. Secondo quanto trapela la donna, di cui è al momento non sono state rese note le generalità, così come dei due feriti, sarebbeLa zona è stata transennata per tenere lontani i curiosi. Ancora ignota la dinamica e l’autore del ferimento a morte, che potrebbe anche essere una quarta persona. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini che hanno sentito le grida provenire da un'abitazione.