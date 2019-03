«Ricoveratemi o la uccido», dimesso ammazza la moglie. I figli fanno causa alla Usl

PADOVA - Aveva chiesto di essereperché, ma dopo tre settimane era statodall'ospedale di Monselice eOra i, dopo aver visto fallire in sede penale la richiesta di condannare per omicidio i due medici che seguirono il caso di Pietro Zaramella, 82 anni, di Montagnana , hanno avviato unapresso il Tribunale di Padova, chiedendo un risarcimento danni di oltre due milioni di euro per la morte della madre,, 81 anni, e gravemente malata, uccisa a coltellate dal marito il 4 febbraio 2014, un mese dopo la sua uscita dal nosocomio.Per il legale che assiste i familiari, Matteo Mion, è proprio il referto di ingresso in ospedale dell'uomo a inchiodare l'Usl 6 alle sue responsabilità, sottolineando che al momento del ricovero Zaramella esprimeva «ripetuti pensieri di omicidio-suicidio». «Quell'uomo chiese espressamente di essere ricoverato - rileva il legale - perché non riusciva più a sostenere il peso dell'assistenza che da anni prestava alla moglie malata». A supporto della richiesta economica Mion ha prodotto un documento con il quale Zaramella un mese prima dell'omicidio aveva chiesto che la moglie venisse accolta in una struttura di assistenza non riuscendo più a seguirla.