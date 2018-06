In monopattino senza patente, raffica di multe da settemila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono elettrici, veloci e comodi. Ma in pochi sanno che chi li guida rischia di incappare in una sanzione massima di 7mila euro. A Salerno la polizia municipale dichiara aperta la caccia estiva ai guidatori in strada di monopattini elettrici e dei più moderni hoverboard che arrivano dagli Stati Uniti. Entrambi i mezzi elettrici iniziano a trovare spazio anche da noi come alternativa al trasporto auto e moto.Ma chi ha acquistato uno di questi veicoli di ultima generazione, soprattutto gli hoverboard, e pensava di poterli utilizzare durante i mesi estivi all’aria aperta, ha fatto davvero male i conti. In un mese e mezzo sono 30 i monopattini e i modelli hoverboard sequestrati dalla polizia municipale che hanno elevato sanzioni fino ad un massimo di 7mila euro.L’ultimo fermo di veicolo risale al 27 giugno, quando un conducente cingalese sprovvisto di patente è stato beccato dai vigili urbani del servizio viabilità mentre percorreva via Carmine a bordo di un monopattino elettrico: per il conducente incurante della violazione è scattata una sanzione di 7 mila euro perché il veicolo non era coperto da assicurazione e perché la guida avveniva per giunta senza patente. Ma si tratta solo del più recente cittadino sanzionato. Ormai a cadere nella rete dei controlli sono stati soprattutto ragazzi, spesso sprovvisti di patente.