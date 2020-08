Mamma Monica muore nel sonno: il marito la aspettava per colazione

Muore nel sonno, accanto all’amato marito, che la stava attendendo per fare colazione assieme, come ogni mattina. Così se n’è andata a soli 52 anni Monica Bassani, che per alcuni anni aveva gestito un negozio di tessuti in via Fuà Fusinato, a pochi passi dal centro storico di Rovigo.



Lascia il marito Paolo Dazzani, 54enne, impiegato in un’azienda tessile modenese, e i figli Deborah di 29 anni, Andrea di 22 e Camilla di 19, oltre alla mamma, le sorelle, il fratello e i nipoti. Una morte che ha lasciato una intera città senza parole.

Ultimo aggiornamento: 30 Agosto, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA