Perde il controllo dell'auto, Monia muore sul colpo mentre va a lavorare

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unonel vicentino, dove la 46enneè morta sul colpo. La donna era alla guida della sua Alfa Romeo 147, quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo, è uscita di strada e ha sbattuto contro un terrapieno.L'incidente è avvenuto nella provincia di Vicenza, in via Pezze Lunghe a Pojana Maggiore. Immediato è stato l'intervento sul luogo dei vigili del fuoco e dell'eliambulanza, ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione, una volta in ospedale non hanno potuto fare altro che dichiarare l'ora del decesso. Monia, residente a Boschi Sant’Anna, nel Veronese, lascia un marito e un figlio di 12 anni.Intanto si cerca di fare chiarezza su cosa possa essere successo quella mattina. La 46enne, come tutti i giorni era in viaggio per andare a lavoro, Monia lavorava come impiegata nel vicentino.