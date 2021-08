Siena, precipita da mongolfiera: donna di 40 anni muore sul colpo

SIENA - Incidente in mongolfiera a Buoncovento, un piccolo comune della provincia di Siena in Toscana. Una donna di 40 anni, pilota di mongolfiera, è caduta da un'altezza di 10 metri dopo essere stata sbalzata fuori dal pallone di cui era alla guida. Dopo aver atterrato e fatto scendere i turisti che stava accompagnano per un tour panoramico nei cieli la donna era ancora a bordo quando, la dinamica e le cause sono ancora da chiarire, la mongolfiera si è improvvisamente rialzata in volo facendo cadere dall'alto l'operatrice che è deceduta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e il 118. Sono in corso gli accertamenti per comprendere la dinamica dell'incidente mentre la mongolfiera è stata sequestrata. A dare l'allarme, un'altra operatrice a bordo di una seconda mongolfiera. Incolumi tutti i turisti che erano da poco scesi.

