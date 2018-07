Francese euforico per la vittoria ai Mondiali si tuffa in un canale e muore

Euforico per la vittoria dellaai, si è buttato in un canale aded è morto. La tragedia, nel sudest della Francia, si è consumata a margine dei festeggiamenti per il trionfo contro la Corazia. Secondo Le Dauphiné Liberé, la vittima, un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in un canale sbattendo la nuca.