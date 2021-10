Insegue una ragazza per 10 chilometri: lei lo respinge e lui la sperona con l'auto

VICENZA - Cerca di ottenere l'attenzione di una giovane, inseguendola in auto per 10 chilometri poi, vistosi respinto, sperona la sua vettura e la ferisce, e infine viene fermato in un bar e denunciato. L'episodio è avvenuto a Vicenza nella notte del 6 ottobre scorso, ed è stato reso noto oggi, 11 ottobre, dalla Polizia locale del capoluogo berico. L'uomo, 41 anni, aveva inseguito la donna, di 27 anni, da una località della Riviera Berica fino a un parcheggio di Vicenza. Dopo i tentativi di approccio respinti dalla ragazza, intimato ad allontanarsi da un conoscente di lei, prima di fuggire ha colpito in retromarcia l'automobile della ragazza, provocandole lesioni guaribili in 15 giorni.

Durante le manovre per uscire dal parcheggio, inoltre, il 41enne ha danneggiato altri veicoli in sosta e un palo, per poi fuggire rapidamente in direzione del centro storico. Grazie alle testimonianze e agli elementi raccolti, tra cui anche alcune parti dell'auto, gli agenti sono risaliti al modello e alla targa del veicolo, individuando così il proprietario, trovato a un chilometro di distanza dal luogo dell'incidente, all'interno di un bar. Interrogato, l'uomo ha confermato quanto accaduto, e sarà denunciato per lesioni e omissione di soccorso nei confronti della giovane, a seguito della fuga dopo l'incidente.

