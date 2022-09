Inglese molesta sessualmente la vicina di posto in aereo: «Vieni con me in bagno?». All'arrivo a Palma di Maiorca scatta l'arresto

Forse aveva visto troppi film d'alta quota. Volo choc: un 35enne britannico ha palpeggiato e molestato sessualmente una 23enne e per questo è stato arrestato subito dopo l'atterraggio.

Le molestie in aereo

È accaduto la sera di domenica scorsa, su un volo Ryanair che da Liverpool era diretto a Palma di Maiorca. Come riporta il quotidiano locale Ultima Hora, il 35enne aveva iniziato a molestare la giovane, anche lei britannica e in procinto di passare qualche giorno di vacanza alle Baleari. Prima gli apprezzamenti pesanti e i commenti sessisti, poi l'invito a seguirlo nel bagno dell'aereo. La scena non era sfuggita agli assistenti di volo, che dopo aver invitato l'uomo a desistere, avevano avvertito le autorità.

Il palpeggiamento e l'arresto

Non contento, il 35enne, durante l'atterraggio, aveva iniziato anche a palpeggiare le spalle e il seno della sua vicina di posto. Appena giunti all'aeroporto di Palma di Maiorca, l'uomo è stato raggiunto e arrestato dalla Guardia Civil. Ha passato la notte tra domenica e lunedì in cella, per poi essere processato per direttissima. Alla fine, l'uomo se l'è 'cavata' con una multa da 2.800 euro e una cauzione da 750 euro.