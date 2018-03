Lui, la moglie e il prete: «Il don continua a vederla ma la Diocesi tace»

di Roberta Merlin

ROVIGO - Sono accuse pesanti quelle cheLuca, 50enne rodigino, in tivù per raccontare il tradimento della moglie con il parroco , rivolge alla Diocesi di Adria-Rovigo e a tutto il clero. L'uomo, intervistato nuovamente dalle Iene, ha infatti puntato il dito contro, lasciando don Franco (nome di fantasia) ancora in servizio, anche se non assegnato a una parrocchia. «Mi hanno detto - spiega il marito tradito alle Iene - che un sacerdote fa voto di celibato, cioè di non sposarsi. Se ha una relazione non è un peccato mortale, è semplicemente sesso fuori dal matrimonio. Per frati e suore è invece diverso, loro fanno voto di castità, non solo di celibato».Secondo dunque quanto riportato dall'uomo, la Diocesi, venuta a conoscenza della relazione che don Franco aveva intrattenuto con la moglie di Luca, non avrebbe preso, limitandosi a fornirgli un supporto psicologo. Luca ha raccontato anche che la moglie, che aveva chiesto invano l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota,