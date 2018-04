La moglie sparisce, il marito fa la denuncia e la trova mano nella mano con l'amante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna che scompare nel nulla e il marito, disperato, che formalizza la denuncia di scomparsa. Passano le ore ma della moglie nessuna traccia. Passano tre giorni. Nel pomeriggio il marito sta passeggiando per via Manin, alla stazione Termini, e vede la moglie camminare su un marciapiede.La gioia di averla ritrovata subito lascia spazio alla rabbia. La persona scomparsa non è sola ma ride e scherza con un altro uomo che tiene affettuosamente per mano. Un vero affronto per il marito che diventa furente quando scopre come ha passato il tempo la moglie: è stata tre giorni insieme al nuovo spasimante in un hotel del centro. Lei è pakistana, sulla quarantina, da anni residente a Roma, così come lo sono il marito e il rivale in amore.Un equipaggio della polizia è intervenuto per evitare che fra i due rivali in amore accadesse qualcosa di brutto. I due si sono spintonati, insultati, stavano passando alle mani quando è arrivata la polizia che ha scongiurato il peggio. Una scusa per evitare che il marito si lasciasse andare alla violenza è stata quella, da parte degli agenti, di farlo salire nell’auto della polizia, per andare al commissariato per ritirare la denuncia. L’uomo, in lacrime e furente, ha seguito i poliziotti.