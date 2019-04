Scopre il marito a letto con un'altra: rissa con l'amante in albergo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo video ha superato 15 milioni di visualizzazioni in. Pubblicato dal sito sina.com, è stato condiviso migliaia di volte anche perché la scena ripresa è davvero incredibile. Nelle immagini si vede una donna sorprendere il marito a letto con un'altra in una camera d'albergo. Nel video girato dagli amici della moglie tradita, c'è la drammatica storia di un amore finito. Come riporta il Mail, la donna chiede all'uomo perché dopo 6 anni di matrimonio l'ha tradita con la sua presunta amante.Quest'ultima, a letto in camicia da notte, osserva la scena. Compreso lo schiaffo ai danni dell'uomo. Alla base del blitz ci sarebbero anche delle controversie economiche tra la coppia (ufficiale). Uno degli amici della moglie tradita, accusa il marito: «Stai usando tutti i suoi soldi». A quel punto scatta la rissa all'angolo della camera da letto, la moglie contemporaneamente prende la ragazza per un braccio con quest'ultima che la prega: «Possiamo parlare con calma? Non sapevo che era sposato!».