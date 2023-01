La moglie muore, il marito la veglia per giorni senza riuscire a chiedere aiuto: «Perché non mi risponde più?»

L'hanno trovata senza vita in casa, con il marito sotto choc a vegliare su di lei. L'anziana di 87 anni, era morta da giorni e l'uomo non era riuscito a chiedere aiuto. Solo domenica, 15 gennaio, i sanitari del 118 hanno registrato il decesso, avvisati dal vicino di casa. L'uomo, affetto da demenza senile, ha trovato la forza di uscire di casa e andare a bussare alla porta accanto: «Perché non mi risponde?».

Cosa è successo

La coppia di anziani («due brave persone, riservati e senza figli», dicono i vicini) viveva in un appartamento di una delle palazzine di via Domenico Corvi, a due passi dallo stadio comunale Enrico Rocchi, si legge su ViterboToday. Secondo la ricostruzione, l'anziano rimasto vedovo soffrirebbe di demenza senile e non si sarebbe accorto della gravità della situazione.

La donna lo ha accudito fino al giorno della sua morte. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile della questura e quelli della polizia locale di Viterbo, che sono rimasti nell'abitazione per tutta la giornata, fino al tardo pomeriggio. Secondo i primi accertamenti, la morte risalirebbe tra i due e i sette giorni e sarebbe avvenuta per cause naturali. Il marito, ancora sotto choc, è stato ricoverato non essendo in condizione di vivere da solo.