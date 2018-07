Modella scatta un selfie con il papà appena morto e la pubblica sui social

di Federica Macagnone

Suo padre era morto da pochi istanti in un letto d'ospedale davanti a lei, ma questo non le ha impedito di scattare quella foto, ossessionata com'è dalla sua immagine sui social, e postarla su. Dopo essersi specchiata e aver controllato che il trucco e i capelli fossero a posto, si è messa in posa, glamour come sempre, con un broncio tra il sexy e il dispiaciuto, ha scattato inquadrando il padre alle sue spalle e ha pubblicato, aggiungendo una didascalia che recita "Papà ... riposa in pace", con tanto di cuore spezzato e faccine piangenti. Un'immagine che, come era prevedibile, ha mandato su tutte le furie una marea di utenti, allibiti per come Jelica, in un momento così tragico, avesse anche solo potuto pensare di scattare e postare quella foto: i più moderati l'hanno definita "malata".Nel suo post, la ragazza ha scritto tra l'altro: «Ci ha lasciati nel suo 67° anno di vita. Grazie di tutto, sono grata di essere stata tua figlia e averti avuto come padre. Grazie per averci indicato la strada giusta. Riposa in pace, resterai sempre nei nostri cuori». Questo non le ha risparmiato attacchi a raffica da parte di chi non ha gradito quell'immagine glamour accoppiata a un uomo che muore.A parte i tantissimi che l'hanno definita "malata" e che dicono di aver perso grazie a lei la fiducia nell'umanità, in molti sottolineano un aspetto in particolare, come l'utente Rile: «Ecco quanto si preoccupa per suo padre, ha il tempo e la forza di scattare quella foto». E Magdalena ha aggiunto: «Solo una persona malata può farlo», mentre Nada ha scritto: «Non posso credere a quello che sto leggendo e vedendo. No, non c'è speranza per questo mondo». Una tale ondata di attacchi che alla fine ha costretto Jelica a cancellare la foto dai propri profili: chissà che non l'abbia anche fatta riflettere. Non è escluso.