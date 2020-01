Giovane modella si sporge da una scogliera per scattarsi un selfie, precipita per 30 metri e muore

Ultimo aggiornamento: 17:24

Voleva un, ma muoreMadalyn Davis, modella e influencer inglese di, stava provando a fare un selfie su una scogliera in Australia mentre era un vacanza con alcuni amici, ma mentre faceva la foto ha perso l'equilibrio ed è precipitata per 30 metri.Quando si è verificato l'incidente la 21enne si trovava insieme a dei coetanei ad una festa a Vaucluse, nei pressi di Sidney. La comitiva ha deciso di andare a vedere l'alba sulle scogliere di Diamond Bay intorno alle 6,30 del mattino. Mentre tutti ammiravano lo spettacolo la giovane ha scavalcato la ringhiera di sicurezza ed è precipitata. Ora sarà fatta l'autopsia sul corpo che chiarirà le cause del decesso e se Madalyn è morta o meno sul colpo.Per ore la famiglia, come riporta la stampa locale, ha provato a mettersi in contatto con lei, senza successo, fino a quando non sono stati chiamati dalle autorità locali. Tutti ricordano la 21enne come una ragazza bella sia fuori che dentro. Maddie però non è la prima vittima di quelle scogliere, l'ultimo incidente si era registrato lo scorso agosto.