Due anziani muoiono insieme nel letto dopo 50 anni di matrimonio

MILANODue anziani, dopo cinquant'anni di matrimonio, mezzo secolo esatto, sono stati ritrovati nel letto a Milano senza vita dal figlio. Marito e moglie, originari della Sicilia, avevano entrambi 83 anni e secondo i primi sarebbero deceduti per cause naturali.I due anziani coniugi sono stati scoperti dal figlio 52enne: nessun segno di violenza o ferita nemmeno autoinflitta, nessuna fuga di gas nè medicinali ingeriti. La causa più probabile potrebbe essere, per entrambi, un malore legato al gran caldo che ha colpito anche Milano nello scorso fine settimana.