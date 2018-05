Giallo: 22enne trovato morto nella sua casa: sulla schiena una scritta col pennarello

Giallo ai Parioli. La squadra mobile indaga sul misterioso decesso di un 22enne in via di Villa Grazioli, tra i Parioli e Villa Borghese. Il giovane, dipendente da alcol e droga, è stato trovato morto dalla madre ieri mattina nella propria camera da letto ancora con il pigiama dopo aver passato la notte con un'amica.



Sulla schiena del giovane sarebbe stata rinvenuta anche una scritta fatta con il pennarello. Indagini in corso da parte del commissariato Salario-Parioli e della squadra mobile. Sul posto la scientifica ha eseguito i rilievi. Nulla è escluso in merito alle cause del decesso.

