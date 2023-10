Mister Pella Pazzo morto, chi era il tiktoker napoletano: ​lascia moglie e tre figli piccoli

L'ultimo video caricato su Tiktok 7 ore fa. Poi due filmati della moglie e figli, ma di lui nulla. Mister Pella Pazzo, tiktoker napoletano da oltre 1 milione di follower, è morto stroncato da un infarto. Lorenzo Delle Femine, questo il suo vero nome.

Chi era

Sul suo profilo mostrava la sua vita di ogni giorno. Nessun segreto. Un racconto senza filtri in cui apparivano anche la moglie e i due figli (oltre al lusso e alle macchine sportive). C'è stato poi un momento chiave, quando è arrivata la notizia che era stato sfrattato da casa perché era abusivo. Ma lui rifiutò di lasciare l’appartamento, dichiarando inoltre che lui risultava “nullatenente”. La questione si concluse con l’abbandono della casa.

La malattia e il ricovero

Di recente era stato ricoverato in ospedale e il suo stato di salute ha preoccupato i suoi fan, la risposta è arrivata dalla moglie che, però, non ha dato buone notizie. "Buongiorno a tutti. Lorenzo al momento non sta molto bene. Manda un bacio a tutti". Poi il triste annuncio.