Missili Patriot costosi, Usa verso il taglio delle consegne a KIev: ecco perché ora le città ucraine sono più a rischio

Un solo missile costa tra i due e i quattro milioni di dollari. È questo il motivo per cui a breve gli Stati Uniti potrebbero non fornire più i Patriot all'Ucraina. La notizia è stata riportata dal New York Times, che ha citato funzionari della Casa Bianca e del Pentagono. I Patriot sono progettati per contrastare i missili balistici e, sin dalla loro introduzione nel teatro di guerra in Ucraina, hanno rivoluzionato la dinamica dei combattimenti aerei, respingendo gli attacchi provenienti dall'aviazione russa. Il ruolo cruciale svolto dai Patriot nella difesa contro i sofisticati bombardamenti a saturazione è altrettanto significativo, come evidenziato dal New York Times. Tali attacchi combinano diverse piattaforme di lancio, terrestri, marittime e aeree, per inviare missili e droni verso l'Ucraina lungo varie rotte di volo, con tempi di impatto coordinati per sopraffare le difese di Kiev. Inoltre, il radar potente del Patriot ha una portata di oltre 93 miglia e può individuare fino a 100 obiettivi contemporaneamente, secondo quanto riportato da un rapporto del Congressional Research Service.

Missili Patriot, cruciali per la difesa

Da quando è inziato l'inverno la strategia di attacco di Mosca si è concentrata su attacchi a infrastrutture chiave come centrali elettriche, ponti e ferrovie, mirati a mettere in ginocchio la popolazione causando continue interruzioni di elettricità e gas che costringono intere città al buio e al freddo. In quest'ottica, i missili Patriot forniti dagli Stati Uniti possono costituire un importante sistema di difesa, in grado di bloccare o rallentare questi attacchi e aiutare la resistenza della popolazione e dell'esercito.

Il Patriot (MIM-104 Patriot) è un missile terra-aria statunitense per la difesa tattica di punto (una base militare, una città o una piccola provincia).

Il suo nome deriva dall'acronico di “Phased Array Tracking Radar Intercept On Target”, ma il suo simbolo è un disegno di un miliziano della rivoluzione americana (patriota).

Considerato il fiore all'occhiello della difesa statunitense, il Patriot ha un raggio di azione tra 20 e 100 miglia (30 e 160 chilometri), ha lanciatori orientabili, non verticali, per missili con guida track-via missile, ovvero i missili vengono guidati con un misto di radio ed impulsi radar "phase array". Il sistema Patriot era stato sviluppato per intercettare aerei ad alta quota ed è poi stato adattato alla minaccia dei missili balistici tattici.

Missili Patriot, senza città ucraine meno protette

L’Ucraina è diventata fortemente dipendente dalla sua difesa aerea, che ha ridotto i danni e le morti causate dagli attacchi aerei e missilistici russi, consentendo a molte città, inclusa KIev di tornare a una sorta di normalità. Ma con i finanziamenti statunitensi in crescente dubbio dopo che gli aiuti finanziari e militari occidentali sono stati intrappolati in dispute interne, la decisione statunitense3 può esporre le città ucraine a nuovi attacchi. Il maggiore Volodymyr (non è stato fornito il nome per ragioni di sicurezza), comandante della batteria Patriot, ha dichiarato alla New Voice of Ukraine che il sistema è molto efficace. «Patriot è uno dei pochi sistemi che contrastano efficacemente i missili balistici, e i missili balistici causano il maggior numero di vittime».

Le richieste di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha iniziato a sembrare sempre più insistente nelle ultime settimane e ha ripetutamente sottolineato la necessità di mantenere e rafforzare le difese aeree dell'Ucraina. La Russia ha notevolmente intensificato gli attacchi missilistici e droni sull’Ucraina nell’ultimo mese mentre inizia il periodo più freddo dell’anno. Sta anche sfruttando la riluttanza occidentale a fornire più fondi all’Ucraina e sperando di sopraffare le difese ed esaurire le azioni dell’Ucraina. di munizioni antimissile. Secondo Zelenskiy, nelle ultime settimane la Russia ha lanciato 500 missili e droni contro obiettivi in ​​tutto il Paese.

La guerra informatica

Gli attacchi di Kiev contro il territorio russo, intanto, si abbattono anche sulla rete virtuale di Mosca, mentre proseguono quotidianamente i raid con missili e droni sulle regioni di confine. Secondo quanto raccontato da alcune fonti ai media ucraini, un gruppo di hacker di Kiev, probabilmente con il supporto dell'intelligence, ha violato il provider internet 'M9com' e ha demolito i server, con il risultato che parte della capitale russa è rimasta senza internet e Tv. Nell'attacco più di 10 Gb di dati sono stati scaricati dalla posta dell'azienda e dai database dei clienti, che sono stati pubblicati online. Una vendetta per l'attacco informatico del 12 dicembre alla società di telecomunicazioni ucraina Kyivstar, hanno spiegato le fonti.