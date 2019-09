Miss Italia, haters scatenati contro una delle finaliste volano insulti razzisti

Haters scatenati contro una delle finaliste di Miss Italia , la ventenne padovana, vittima di attacchi sui social per il colore della pelle. La ragazza, nata a Padova e residente a Villanova di Camposampiero (Padova), ha origini cingalesi: il papà si è trasferito in Italia dallo Sri Lanka circa trenta anni fa e dopo alcuni anni è stato raggiunto dalla moglie.

A incoraggiare e sostenere Sevmi su Instagram è intervenuta Miss Italia 1996, Denny Mendez , anche lei oggetto di polemiche a suo tempo, ma non così violente come di questi tempi sui social. «Auguri! In bocca al lupo», scrive la Mendez; «Grazie infinite Viva il lupo!», risponde la giovane miss, modella per una scuola di hair stylist.