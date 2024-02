Miss Giappone: «Rinuncio al titolo». Scoperta la relazione con un uomo sposato

Neanche il tempo di realizzare la vittoria che il sogno della nuova Miss Giappone si è già infranto. La modella nata in Ucraina con cittadinanza giapponese, Karolina Shiino, infatti, ha deciso di rinunciare al titolo, hanno confermato gli organizzatori, dopo che una rivista settimanale ha rivelato la relazione della giovane con un uomo sposato, un medico.

Un'edizione che ha fatto parlare di sé già dopo la vittoria di Karolina. La 26enne, nominata vincitrice del Grand Prix Miss Japan 2024 lo scorso 22 gennaio, è stata la prima persona di discendenza europea a vincere il premio dedicato a incoronare «la migliore rappresentazione dei tratti estetici di tutte le donne giapponesi», attirando le critiche degli utenti che definivano i suoi tratti «troppo poco giapponesi».

Le scuse della modella

«Mi dispiace profondamente per l'enorme problema causato e per aver tradito la fiducia di coloro che mi hanno sostenuta», ha detto la giovane in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Karolina Shiino ha detto di non essere riuscita a dire prima la verità perché confusa e impaurita dopo la pubblicazione dell'articolo del giornale.

La sua vittoria era arrivata quasi 10 anni dopo l'incoronazione a reginetta di Ariana Miyamoto, diventata la prima donna nata da genitori di etnie diverse ad essere incoronata Miss Giappone nel 2015. All'epoca, con madre giapponese e padre afroamericano, la vittoria di Ariana Miyamoto aveva sollevato molti dubbi sulla possibilità di essere considerata idonea a vincere la competizione.

Dopo l'incoronazione la 26enne non era riuscita a trattenere le lacrime di gioia perché fino a quel momento per lei «c'erano sono state barriere razziali ed è sempre stato difficile essere accettati come donna giapponese». La ex-Miss Giappone aveva dovuto sopportare l'attacco sui social di chi la definiva troppo poco giapponese per vincere un premio così importante.

Il comitato organizzatore ha detto di aver accettato la richiesta di rinunciare al titolo e ha offerto «le sue profonde scuse» alle parti interessate, tra cui sponsor e giudici, dichiarando che il titolo rimarrà vacante per il resto dell'anno.