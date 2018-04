Si schianta contro un'auto: centauro 34enne muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MISANO – Un tragico incidente è avvenuto a Misano, con la morte di un giovane motociclista.L’uomo, un 34enne di San Giovanni in Marignano, stava transitando lungo via della Stazione quando, per cause ancora al vaglio della polizia locale, ha violentemente tamponato un’Alfa Romeo che procedeva nella stessa direzione e condotta da un 64enne di Coriano. Immediati i soccorsi, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare.