Rovinosa caduta in bicicletta â€‹nel sottopasso: muore una donna

MISANO - Una morte atroce. Una 72enne bolognese, residente a Misano è deceduta dopo essere caduta mentre stava percorrendo in bicicletta il sottopasso di via Verrazzano. Le cause sono ancora da accertare, le indagini sono in corso: si sa solo che la donna stava procedendo in direzione monte-mare. I sanitari del 118 l’hanno subito stabilizzata, la donna è stata poi portata al Bufalini di Cesena ma non c’è stato niente da fare. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Municipale. Non risultano coinvolti altri veicoli. Gli agenti hanno ascoltato testimoni e preso visione delle immagini della videosorveglianza.