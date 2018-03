Azienda svuotata per truffe ai fornitori; arrestati due fratelli e il prestanome

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MISANO ADRIATICO - Avevano architettato un sistema di truffe che ha generato una bancarotta fraudolenta da 5 milioni di euro. A forza di commerciare calze, mutande e accessori, due fratelli pregiudicati di origine pugliese, sfruttando un prestanome tossicodipendente, avevano stabilito il loro centro di affari a Misano Adriatico, dove ha sede l’azienda di commercio all’ingrosso che hanno spolpato, lasciando decine di fornitori a bocca asciutta.Ma non avevano fatto i conti con le fiamme gialle di Rimini, che con l’operazione “Alopex” hanno stroncato il traffico illecito e in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare richiesta dal Sostituto Procuratore della Repubblica Luca Bertuzzi, accolta ed emessa dal gip del Tribunale di Rimini Vinicio Cantarini, hanno arrestato e portato in carcere M.R. (51 anni, residente a Misano Adriatico), e posto agli arresti domiciliari il fratello, M.R. (41 anni, residente a Gallipoli) e il prestanome N.D. (41 anni, residente in provincia di Brescia).Secondo la Procura di Rimini, l’impresa sarebbe stata costituita, sin dall’inizio, con il solo scopo di portare a termine un preciso piano criminoso, un mega pacco confezionato dai veri gestori dell’attività commerciale, ossia i due fratelli, di origine pugliese, già attivi nel settore del commercio ambulante e nei mercati di piazza, ma gravati da diversi precedenti penali e quindi impossibilitati a conquistare la fiducia di nuovi fornitori. Da qui la necessita di una testa di legno per ricominciare a truffare i grossisti.