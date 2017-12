Smontano e rubano il tetto di rame della cappella poco prima del funerale

di Filippo De Gaspari

MIRANO - I ladri di rame non guardano in faccia a niente e a nessuno: a cavallo di Natale hanno colpito al cimitero di Zianigo di Mirano, smontando e rubando la copertura di una cappella di famiglia. Tra l’altro, proprio oggi, giovedì, è in programma il funerale di un parente del nucleo.I predoni hanno asportato tutti i profilati metallici che componevano il tetto della costruzione. E’ probabile, viste le dimensioni delle lastre, che la banda si sia servita di un furgone o di un autocarro. I proprietari della tomba si sono accorti del blitz il giorno di Santo Stefano e hanno sporto denuncia ai carabinieri di Mirano. Oggi dovrebbero riuscire a seppellire comunque il loro caro perchè la struttura pur “alleggerita” è ancora agibile.