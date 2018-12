Esce di casa con l'auto porta il figlio all'asilo e sparisce nel nulla

MIRANO -. E' sparito nel nulla, subito dopo aver lasciato regolarmente il figlio all’asilo di Campocroce, la frazione di Mirano dove Ferrieri risiede insieme alla compagna Annalisa Zangrando.La scomparsa dell'uomo è stata denunciata proprio da lei. L'uomo sarebbe uscito di casa con l'auto, una Polo, che avrebbe dovuto riportare subito a casa, perché il veicolo serviva alla compagna per recarsi al lavoro. Ha certamente accompagnato il figlio alla porta dell'asilo, e secondo alcune testimonianze si sarebbe anche fermato a parlare con alcune mamme. Annalisa ha tentato infinite volte di chiamarlo al telefono ma il cellulare risulta spento.La coppia, che attraverserebbe un momento di difficoltà economiche, è piuttosto nota anche fuori Mirano per le posizioni politiche di Ferrieri e della compagna: l’uomo ha militato nel gruppo dei forconi, e si è impegnato recentemente, con Annalisa, nelle "ronde" antiladro a Campocroce, scontrandosi con la giunta municipale, e nelle manifestazioni per il diritto alla legittima difesa di commercianti messi sotto inchiesta per aver sparato ai ladri penetrati nelle loro proprietà. Anni fa era in prima linea nella protesta contro i privilegi della "casta" ed ebbe notorietà nazionale quando per protesta, nel febbraio 2014, si diede fuoco in piazza San Pietro a Roma