Minorenne pusher: vendeva droga agli studenti più giovani davanti la scuola

TREGNAGO - Un minorenne è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti dai Carabinieri di Tregnago (Verona) che lo hanno sorpreso mentre vendeva marijuana a un ragazzino più giovane, fuori dalla scuola. Dall'inizio dell'anno scolastico i Carabinieri della Compagnia di San Bonifacio hanno sequestrato 70 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, e segnalato per uso personale cinque giovani, tutti sorpresi in luoghi frequentati da studenti dopo il suono della campanella. Questi sequestri seguono i tre arresti compiuti la scorsa settimana dalla Polizia municipale di Verona nell'ambito della prima operazione del progetto "Scuole sicure", avviato dal Ministero dell'Interno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA