Alessia,17 anni, può diventare un maschio. I magistrati: «Ok al cambio di sesso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A stabilirlo è stato il Tribunale di Genova che si è pronunciato favorevolmente sul ricorso presentato dai genitori di una 15enne (che nel frattempo è cresciuta di altri 2 anni) con “disforia di genere”. A orientare i magistrati un unico obiettivo: «Il rispetto del benessere psicofisico» del giovane.La sentenza - scrive il quotidiano genovese - ha un valore notevole per diversi motivi. Sebbene non esista un’anagrafe dei pronunciamenti in materia, la giurisprudenza fino a pochi anni fa era stata contraria, mentre ora non solo si consolida quella di segno opposto, ma si accentua e accelera. La sentenza, inoltre, risponde a una richiesta fatta da padre e madre «tenendo imprescindibilmente conto della volontà della figlia»Come da loro scritto nelle carte processuali, «presenta una disforia di genere, non secondaria a condizioni di disturbo psicopatologico. L'identificazione con il sesso maschile è evidente e non appare legata a qualche presunto vantaggio culturale derivante dall'eventuale riattribuzione... Non sono emersi aspetti psicopatologici significativi o tali da controindicare l'inizio del trattamento ormonale. Durante gli incontri ha dimostrato coerenza alla decisione, evidenziando consapevolezza sulle conseguenze legali, ma soprattutto affettive e relazionali».che andrà ad aggiungersi alla rimozione dei seni, già effettuata nel gennaio del 2017 in un ospedale di Barcellona. Alessio era già seguito da una struttura pubblica di Genova i cui medici hanno dato via libera; ma hanno operato chirurghi spagnoli perché in Italia sarebbe stato fuorilegge, non essendovi allora la sentenza favorevole.