Ministri Draghi, da Franceschini alla Cultura a Cartabia alla Giustizia: le anticipazioni sui nomi

Dario Franceschini, confermato alla Cultura, come Lorenzo Guerini al ministero della Difesa (ma si parlerebbe anche del forzista Antonio Tajani). Poi ancora Luciana Lamorgese confermata agli Interni, mentre alla Giustizia andrebbe Marta Cartabia, già presidente della Consulta. Sono questi i primi nomi che circolano sulla nuova squadra di Mario Draghi. Potrebbe essere invece il fisico italiano Roberto Cingolani il futuro numero uno del ministero della Transizione Ecologica, un ministero la cui nascita sarebbe uno dei caratteri distintivi del nuovo governo di Mario Draghi che in queste ore si sta disegnando con un orizzonte che potrebbe essere delineato come su macroaree.

Ultimo aggiornamento: 19:12

