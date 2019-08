Minaccia la moglie con una pistola, arrestato marito violento

Ha minacciato la moglie con una pistola. Arrestato marito violento. E' accaduto a Roma, nel quartiere Bravetta. Pur essendo separato da tempo dalla donna l'uomo conviveva ancora nella stessa abitazione. Spesso i due litigavano, ma l'altro giorno la situazione è degenerata quando l'uomo ha estratto l'arma e l'ha minacciata.



La donna atterrita ha chiamato il 112 chiedendo aiuto e quando in via Giovanni Battista Gisleni sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Bravetta l'uomo violento, trovato ancora nell'abitazione, non volendo essere identificato ha opposto resistenza, ma alla fine è stato immobilizzato. Nel corso della successiva perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto una pistola, perfetta replica di una Beretta 92 sb, priva di tappo rosso, utilizzata poco prima, per minacciare la moglie e munizioni a salve. E' stato arrestato e rinchiuso a Regina Coeli.

