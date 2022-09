«Mio padre sarà Re, stai attento». Il principe George fa il "bullo" con un compagno di classe

Avrebbe detto: «Mio padre sarà Re, quindi è meglio se stai attento». Il principino George di Galles, figlio di William e Kate Middleton, conosce già molto bene la linea di successione al trono. Il piccolo membro della famiglia reale britannica ha 9 anni e frequenta l'istituto Lambrook nel Berkshire. Proprio lì, mentre giocava in cortile, per difendersi da un compagno un po’ irruento, avrebbe affermato la velata minaccia.

Presunzione o difesa?

La minaccia in questo caso è concreta: il piccolo George è nipote dell’attuale Re, Carlo III, e figlio del Principe William, primo della linea di successione al trono britannico. A raccontare il curioso aneddoto, è stata Katie Nicholl, giornalista del Daily Mail, nel suo ultimo libro The New Royals. Una reazione che agli occhi di molti è risultata eccessivamente presuntuosa, ma che allo stesso tempo potrebbe essere la naturale risposta al bullismo subito fin da quando frequentava la Thomas’s Battersea School.

Consapevolezza di essere un reale

I figli di William e Kate, del resto, sono perfettamente consapevoli di essere dei privilegiati, nonostante la vita normale che mamma e papà hanno sempre sognato per loro. Lo storico britannico Robert Lacey spiega che non è chiarissimo quando sia stato rivelato a George cosa lo aspetti da grande, secondo le ipotesi più accreditate lo avrebbero fatto quando ha iniziato la scuola primaria. Una consapevolezza che ormai c'è e che il principino sta manifestando a modo suo, con la naturalezza di un bambino di nove anni.