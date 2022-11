Million Day e Million Day Extra: i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, venerdì 18 novembre

Caccia ad un altro exploit: si gioca tutti i giorni e quindi la caccia alla fortuna che va in onda anche oggi, venerdì 18 novembre, con il Million Day per vincere fino ad un milione di euro. Un exploit possibile anche "scommettendo" un solo euro. Million Day e Million Day Extra, cresce l'attesa per i numeri vincenti di oggi: segui su www.corriereadriatico.it la diretta dell'estrazione. Million Day è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri estratti.

L'Extra è la seconda opportunità per rimettere in corsa i numeri giocati. Per farlo bisogna aggiungere un euro alla puntata. Con l'esordio della possibilità bis di vincita è cambiata anche l'ora di estrazione: dalle 19 è slittata alle 20.30.

Lunedì 31 ottobre a Taranto, la 27esima vincita milionaria del 2022 è stata realizzata con una giocata da 1€. Dall’inizio dell’anno sono 227 le vincite al MillionDay. A Palermo, lunedì 24 ottobre, una giocata perdente al MillionDay si è trasformata in una vincita da 100.000€ grazie all’opzione Extra!

Al Million Day e Million Day-Extra comunque non si vince solo indovinando i cinque numeri estratti per ognuno dei giochi, ma anche con 4, 3 e 2. Per tentare la buona sorte basta un euro, ma si possono sviluppare anche sistemi fino ad un massimo di 9 numeri.

Segui in diretta l'estrazione di oggi, venerdì 18 novembre alle 20.30 su www.corriereadriatico.it. La schedina si può giocare fino alle 20.20.

