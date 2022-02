Million Day, i cinque numeri vincenti nell'estrazione di oggi lunedì 14 febbraio 2022

Nuovo appuntamento alle ore 19 con il Million Day, dove cinque numeri valgono un milione di euro. Segui in diretta su CorriereAdriatico.it l'estrazione dei cinque numeri vincenti in programma oggi lunedì 14 febbraio alle 19. E chissà che qualcuno non c'entri il colpo grosso proprio nel giorno di San Valentino. Non c'è due senza per restare in tema di numeri: dall'inizio dell'anno sono già due i fortunati che indovinando i cinque numeri estratti hanno sbancato il Million Day vincendo un milione di euro e quindi caccia al terzo fortunato che azzecchi i cinque numeri vincenti.

APPROFONDIMENTI LA FORTUNA Un'altra vincita al Lotto in provincia di Ancona: ecco dove...

La vincita al Million Day più recente è stata quella centrata lunedì 7 febbraio quando un giocatore con una giocata online ha centrato i cinque numeri vincenti a Milano. La prima vincita al Million Day del 2022 è invece stata a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, venerdì 21 gennaio. E oggi, 14 febbraio 2022, alle 19, c'è un'altra opportunità per fare il bis questo mese con l'estrazione dei cinque numeri fortunati.

Intanto ricordiamo che sono 202 i giocatori che hanno centrato la vincita massima dall'inizio del gioco quotidiano del Lotto. Nel 2021 sono stati 52, per ora solo 2 nel 2022. Ma già oggi il Million Day proverà ad alzare lo score di quest'anno. Al Million Day però si vince anche con il 4 (mille euro), il 3 (50 euro) e il 2 (due euro). Per giocare basta una schedina da un euro.

Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui alle 19 in punto di oggi sabato 13 febbraio 2022.

I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI LUNEDOI 14 FEBBRAIO 2022



MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2022: 53-48-42-14-24

SABATO 12 FEBBRAIO 2022: 7-45-46-48-55

VENERDI' 11 FEBBRAIO 2022: 21-5-15-47-9

GIOVEDI' 10 FEBBRAIO 2022: 49-36-37-28-52

MERCOLEDI 9 FEBBRAIO 2022: 24-35-50-25-1

MARTEDI 8 FEBBRAIO 2022: 25-19-51-40-33

LUNEDI 7 FEBBRAIO 2022: 41-27-55-29-21

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022: 1-13-21-37-53

Ultimo aggiornamento: 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA