Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 13 agosto 2021

Million Day, alle 19 di oggi, 13 agosto 2021, in diretta su CorriereAdriatico.it, l'estrazione dei cinque numeri vincenti. Azzeccando la cinquina si può vincere un milione di euro. Ma sono previsti premi anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e con l'ambo (2 euro). Per tentare la fortuna basta una giocata da un euro. Fino ad oggi il Million Day ha registrato 178 vincite da un milione, 32 nel 2021. L'ultima vincita premium il 23 luglio scorso a Palermo. Agosto attende ancora il colpo grosso, che sia oggi l'appuntamento con la fortuna? Basta attendere le 19 per scoprirlo.

ECCO I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI 12 AGOSTO AL MILLION DAY:

LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ULTIME 8 ESTRAZIONI AL MILLION DAY:

GIOVEDI 12 AGOSTO 2021: 49-11-35-5-10

MERCOLEDI 11 AGOSTO 2021: 26-5-10-1-39

MARTEDI 10 AGOSTO 2021: 7-30-18-51-15

LUNEDI 9 AGOSTO 2021: 23-17-2-21-10

DOMENICA 8 AGOSTO 2021: 26-11-38-46-34

SABATO 7 AGOSTO 2021: 50-52-48-55-42

VENERDI 6 AGOSTO 2021: 40-10-22-33-1

GIOVEDI 5 AGOSTO 2021: 26-30-2-38-7

MERCOLEDI 4 AGOSTO 2021: 31-38-42-50-6

